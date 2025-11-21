Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Unfallverursacherin ermittelt

Düren (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) wurde im Bereich Nordstraße/Zollhausstraße eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin flüchtete.

Gegen 09:20 Uhr war eine 76-Jährige aus Düren zufuß von der Nordstraße in Richtung Zollhausstraße unterwegs. Sie überquerte dazu die Fußgängerfurt auf Höhe der Schüllsmühle bei einer Grünlicht zeigenen Ampel in Richtung Zollhausstraße. Zeitgleich befuhr eine 85-Jährige aus Düren mit ihrem Pkw die Zollhausstraße in Richtung Nordstraße und bog nach links in die Schüllsmühle ab. Dabei übersah die 85-Jährige die 76-Jährige und erfasste diese. Die 76-jährige Dürenerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die 85-jährige Dürenerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die flüchtige Fahrerin konnten jedoch im Nachgang durch die Angaben einer aufmerksamen Zeugin ermittelt werden.

Die Verletzte wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

