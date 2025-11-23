PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Berauscht verunfallt

Aldenhoven (ots)

Am 22.11.2025, gegen 19.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Tankstellengelände in der Ortslage Aldenhoven gerufen. Dort meldete ein Zeuge ein beschädigtes Fahrzeug. Durch die Polizei konnte der 56-jährige Fahrzeughalter, augenscheinlich alkoholisiert, im Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine vorangegangene Verkehrsunfallflucht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 56-jährigen ein. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern z.Zt. noch an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 02:07

    POL-DN: Mit hochwertigem Parfüm eingedeckt

    Düren (ots) - Gegen 14:10 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Wirtelstraße einen Ladendieb, der in der Parfümabteilung einen Flakon mit Parfüm entwendet habe. Der 35-Jährige Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten in der Nähe des Bahnhofes angetroffen werden. Neben dem aus der Parfümabteilung des Kaufhauses entwendeten Flakon, führte der Tatverdächtige weitere hochwertige Parfüms ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 02:00

    POL-DN: Holzanbau gerät in Brand

    Heimbach (ots) - Am Nachmittag des 21.11.25 wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in Heimbach alarmiert. Im Ortsteil Hasenfeld brannte ein hölzerner Anbau, welcher mit einem Holzofen geheizt wird. Der Grundstückseigentümer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde daher mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:25

    POL-DN: Ein Unfallort und gleich zwei Unfälle

    Langerwehe (ots) - Am Donnerstag (20.11.2025) kam es im Einmündungsbereich der L12/K49 gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 13:37 Uhr befuhr ein 62-jähriger Stolberger die L12 aus Richtung Schevenhütte. Er beabsichtigte, an der Einmündung L12/K49 nach links auf die K49 abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger Stolberger die L12 aus Richtung Langerwehe. Aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren