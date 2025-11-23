Polizei Düren

POL-DN: Berauscht verunfallt

Aldenhoven (ots)

Am 22.11.2025, gegen 19.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Tankstellengelände in der Ortslage Aldenhoven gerufen. Dort meldete ein Zeuge ein beschädigtes Fahrzeug. Durch die Polizei konnte der 56-jährige Fahrzeughalter, augenscheinlich alkoholisiert, im Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine vorangegangene Verkehrsunfallflucht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 56-jährigen ein. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern z.Zt. noch an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421/9490 zu melden.

