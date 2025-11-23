Polizei Düren

POL-DN: Mit hochwertigem Parfüm eingedeckt

Düren (ots)

Gegen 14:10 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Wirtelstraße einen Ladendieb, der in der Parfümabteilung einen Flakon mit Parfüm entwendet habe. Der 35-Jährige Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten in der Nähe des Bahnhofes angetroffen werden. Neben dem aus der Parfümabteilung des Kaufhauses entwendeten Flakon, führte der Tatverdächtige weitere hochwertige Parfüms mit. Da der Tatverdächtige aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und später dem Amtsgericht Aachen vorgeführt. Die Ermittlungen zur Herkunft des weiteren aufgefundenen Diebesgute dauern an.

