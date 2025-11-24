Polizei Düren

POL-DN: Rurtalbahn kollidiert mit Einkaufswagen - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Ein Zug der Rurtalbahn kollidierte am Samstag (22.11.2025) in Höhe des Bahnübergangs Tivolistraße mit einem auf den Schienen abgestellten Einkaufswagen. Der Triebwagen wurde leicht beschädigt; verletzt wurde niemand.

Gegen 13:24 kam es einige Meter vor dem Bahnübergang der Tivolistraße zur Kollision mit dem scheinbar vorsätzlich im Gleisbett platzierten Einkaufswagen, als sich die Rurtalbahn vom Bahnhof Düren aus kommend, dem Haltepunkt Annakirmesplatz näherte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Triebwagen entstand jedoch Sachschaden. Er konnte seine Fahrt fortsetzen.

Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorfall hatten Zeugen eine männliche Person mit einem Einkaufswagen an der Örtlichkeit beobachtet, die Gegenstände auf die Gleisanlage geworfen hatte. Auf Ansprache entfernte sich diese Person jedoch. Ob es sich bei der beobachteten Person um den Tatverdächtigen handelt, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

