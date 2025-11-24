PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B477

Nörvenich^ (ots)

Beim einem Abbiegevorgang auf der B477 kollidierte am Sonntagmorgen (23.11.2025) eine 49-jährige Frau aus Erftstadt mit einem entgegenkommenden Pkw frontal. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen 08:30 Uhr beabsichtigte die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug von der B477 aus Richtung Blatzheim kommend nach links auf die L495 in Richtung Erftstadt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie nach eigenen Angaben den entgegenkommenden Pkw einer 49-jährigen Frau aus Vettweiß und kollidierte mit diesem. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Frau aus Vettweiß den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte mussten zur medizinischen Behandlung nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt werden. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die B477 war für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

