POL-DN: Werkzeug aus Container entwendet - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (21.11.2025, 12:00 Uhr) und Montag (24.11.2025, 07:05 Uhr) wurde ein Industriegelände in der Paradiesstraße das Ziel von Einbrechern.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände. Dort brachen sie einen Container gewaltsam auf. Auf der Suche nach Diebesgut wurde der Innenraum augenscheinlich durchwühlt. Entwenden konnten der oder die Täter Werkzeug und Maschinen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Paradiesstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

