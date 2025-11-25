PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Schnäppchen oder Betrug? Warnung vor Fake-Onlineshops!

Kreis Düren (ots)

Am Montag (24.10.2025) meldete sich ein Bürger bei der Polizei, nachdem er etwas bestellt und schon bezahlt hatte, die Ware aber nie erhalten hatte.

Bereits Ende Oktober bestellte der Mann ein Produkt im Wert von knapp 400,- Euro über einen Online-Versandhändler. Das Geld überwies er auf ein angegebenes Konto. Da er nie eine Versandbetätigung erhielt, kontaktierte der Käufer das Unternehmen per E-Mail. Von diesem wurde er mehrfach vertröstet, dass es wegen des hohen Bestellvolumens zu Versandverzögerungen komme. Nach einer Recherche im Internet stellte sich dann heraus, dass es sich um eine Betrugsseite handelt.

Hierbei handelt es sich um keinen Einzelfall. Black Friday, Cyber Monday usw. locken mit attraktiven Angeboten. Insbesondere in der Vorweihnachtszeit nutzen Betrüger die Suche nach Schnäppchen schamlos aus.

So schützen Sie sich:

   - Recherchieren Sie Bewertungen und suchen Sie nach Warnungen.
   - Hinterfragen Sie Angebote mit auffällig niedrigen Preisen.
   - Überprüfen Sie vor der Bestellung die Website des Anbieters. Bei
     Fake-Shops fehlt oft das Impressum. Dieses muss einen 
     Vertretungsberechtigten, eine E-Mail-Adresse sowie einen Verweis
     auf das Handelsregister enthalten. Fehlt dies, könnte das ein 
     Hinweis auf einen Fake-Shop sein.
   - Rufen Sie im Zweifel bei Shops an, um deren Echtheit zu 
     überprüfen.
   - Nutzen Sie den Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale NRW, um 
     Shops zu überprüfen (www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder) 
     .

Geben Sie Betrügern keine Chance und freuen Sie sich über echte Schnäppchen!

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:15

    POL-DN: Explosion in Mehrfamilienhaus

    Düren (ots) - Am Montag (24.11.2025) kam es in der Straße "Meiringplatz" zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person verletzte sich leicht. Mehrere Fahrzeuge, die in der Nähe parkten, wurden beschädigt. Gegen 21:45 Uhr explodierte nach ersten Erkenntnissen ein Gaskocher in der Erdgeschosswohnung. Die dadurch entstandene Druckwelle führte dazu, dass diverse Fensterscheiben aus dem Rahmen sprangen. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:14

    POL-DN: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

    Düren (ots) - Am Montag (24.11.2025) wurde in der Wilhelmstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung im dritten Obergeschoss. Wie sie zuvor in das Mehrfamilienhaus gelangt sind, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Aus der Wohnung wurden Elektrogeräte und Bargeld entwendet. Die ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:12

    POL-DN: Werkzeug aus Container entwendet - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag (21.11.2025, 12:00 Uhr) und Montag (24.11.2025, 07:05 Uhr) wurde ein Industriegelände in der Paradiesstraße das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände. Dort brachen sie einen Container gewaltsam auf. Auf der Suche nach Diebesgut wurde der Innenraum augenscheinlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren