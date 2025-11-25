Polizei Düren

POL-DN: Explosion in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am Montag (24.11.2025) kam es in der Straße "Meiringplatz" zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person verletzte sich leicht. Mehrere Fahrzeuge, die in der Nähe parkten, wurden beschädigt.

Gegen 21:45 Uhr explodierte nach ersten Erkenntnissen ein Gaskocher in der Erdgeschosswohnung. Die dadurch entstandene Druckwelle führte dazu, dass diverse Fensterscheiben aus dem Rahmen sprangen. Dadurch wiederum wurden drei vor dem Haus parkende Pkw beschädigt.

Der Bewohner des Objekts wurde durch den Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort und beseitigte im Nachgang die Scherben. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Wert geschätzt.

