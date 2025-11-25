Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

Osterburken: Mit über zwei Promille von Straße abgekommen und geflüchtet

Am frühen Montagabend versursachte eine betrunkene Autofahrerin bei Osterburken einen Unfall und flüchtete anschließend. Kurz vor 18 Uhr war die 53-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Landesstraße 519 unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 292 in Richtung Osterburken einbiegen. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung bog die Frau allerdings nicht ab, sondern fuhr geradeaus über die Einmündung und kollidierte frontal mit der Schutzleitplanke. Dort wurde sie von einem Zeugen angesprochen, woraufhin sie mit dem stark beschädigten Pkw ihre Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Osterburken fortsetzte. Die alarmierten Polizisten trafen die Suzuki-Fahrerin kurz darauf noch in ihrem Fahrzeug sitzend an ihrer Wohnanschrift an. Da die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 2,4 Promille zeigte, musste die 53-Jährigen die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf circa 10.500 Euro geschätzt.

Mudau: Abgefahrener Reifen Ursache für Unfall

Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls bei Mudau am frühen Montagmorgen. Gegen 6:30 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Skoda auf der Landesstraße 523, von der Bundesstraße 27 kommend, in Richtung Langenelz unterwegs, als das Heck seines Fahrzeugs auf schneeglatter Fahrbahn ausbrach und in einen entgegenkommenden Lkw krachte. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der linke, hintere Reifen des Skodas komplett abgefahren und in desolatem Zustand war. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise der Polizei zur Verkehrssicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen:

- Winterreifenpflicht beachten: Bei Glätte, Schnee und Eis dürfen Fahrzeuge nur mit geeigneter Winter- bzw. Ganzjahresbereifung gefahren werden. - Profiltiefe regelmäßig kontrollieren: Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm, empfehlenswert sind jedoch mindestens 4 mm, um ausreichende Haftung auf Schnee und Schneematsch zu gewährleisten. - Reifen auf Schäden prüfen: Abgefahrene, ungleichmäßig abgefahrene oder beschädigte Reifen erhöhen das Risiko des Kontrollverlusts erheblich. Vor Fahrtantritt sollte der Zustand aller Reifen - inklusive Luftdruck - überprüft werden. - An Fahrbahnverhältnisse anpassen: Auf schneeglatter Straße gilt: Tempo reduzieren, ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten und ruhige Lenk- und Bremsbewegungen ausführen. Plötzliche Manöver können zum Ausbrechen des Fahrzeugs führen. - Vorausschauend fahren: Besonders in Kurven, beim Überholen und auf Gefällstrecken besteht erhöhte Rutschgefahr. Eine defensive Fahrweise und eine frühzeitige Einschätzung der Situation erhöhen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. - Im Zweifel stehen bleiben: Bei extremen Witterungsverhältnissen oder offensichtlich mangelnder Fahrzeugbeherrschung sollte die Fahrt verschoben oder unterbrochen werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell