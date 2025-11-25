Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Streit und Streit zwischen Autofahrern

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Ellhofen einzubrechen. Zwischen 07:45 Uhr und 20 Uhr versuchten die Täter, ein Fenster sowie eine Terrassentür auf der Südseite des Hauses gewaltsam zu öffnen. Dank der professionellen Sicherung des Gebäudes gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Erfolgreicher waren die Täter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 12 Uhr, bei einem Einfamilienhaus in der Alemannenstraße. Vermutlich dieselben Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Bei der Tatausführung wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Tathergang geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn-Böckingen: Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Mittwochabend kam es in Heilbronn-Böckingen zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Der Vorfall begann gegen 19:05 Uhr, als ein 34-jähriger BMW-Fahrer den 36-jährigen Fahrer eines Seat im Bereich der Leonhardstraße ausgebremst haben soll, weil eine Fußgängerin mit einem Kinderwagen den Fußgängerüberweg überquerte. In der Neckargartacher Straße eskalierte die Auseinandersetzung, als beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen ausstiegen. Der 36-Jährige soll dem 34-Jährigen ins Gesicht gespuckt und versucht haben, ihn körperlich anzugreifen. Daraufhin soll der 34-Jährige Pfefferspray ins Gesicht des 36-Jährigen gesprüht haben. Die Polizei Heilbronn bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

