POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Tabakladen, Zeugenaufruf nach Unfall, Unfall mit fast 2,3 Promille, Porsche prallt gegen Hauswand

Igersheim: Einbruch durchs Dach

Unbekannte drangen am Donnerstagabend über ein Dach in einen Tabakladen in Igersheim ein. Zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr begaben sich der oder die Einbrecher auf das Gelände eines großen Supermarkts in der Hermann-von-Mittnacht-Straße und stiegen dort auf das Dach des Gebäudes. Die Unbekannten schnitten ein Loch in das Dach und gelangten darüber in einen Lagerraum neben dem Tabakladen. Die Täter entwendeten Tabak, Zigaretten und Bargeld und verschwanden dann wieder auf demselben Weg, über den sie gekommen waren. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um das Supermarktgelände verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfall mit Linienbus gesucht

Nachdem es am Samstagnachmittag in Bad Mergentheim zum Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Bus fuhr gegen 14 Uhr auf der Theodor-Klotzbücher-Straße in Richtung der Edelfinger Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Volvo eines 66-Jährigen, der auf der Straße wendete. Da sich die Angaben zum Unfallhergang unterscheiden, die zuvor im Bus befindlichen Fahrgäste den Unfallort aber bereits verlassen hatten und auch sonst keine unbeteiligten Zeugen mehr vor Ort waren, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Businsassen oder weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sollen sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 7.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Unfall mit fast 2,3 Promille

Ein 55-Jähriger musste nach einem Unfall am Sonntagmittag in Tauberbischofsheim eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Transporter auf der Goethestraße, als er an der Kreuzung Brennerring die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und eine Hecke durchbrach. Der Sprinter prallte daraufhin gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Weil der Mann bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch und Schwierigkeiten hatte sich auf den Beinen zu halten, wurde mit ihm ein Atemtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von knapp 2,3 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Schäden am Mercedes belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Porsche kollidiert mit Hauswand

Nach einem Unfall am Freitagabend in Lauda-Königshofen musste ein Porsche mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die 19 Jahre alte Fahrerin war gegen 23:30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Brunnenstraße unterwegs, als sie in einer Kurve, wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Porsche prallte gegen eine Hauswand, wurde abgewiesen und schleuderte noch mehrere Meter weiter, bis der Wagen schließlich zum Stillstand kam. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde ein Rad des Autos aus der Verankerung gerissen. Die junge Frau blieb unverletzt, am Porsche entstanden jedoch Schäden in Höhe von rund 40.000 Euro.

