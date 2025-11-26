PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Polizei Düren lädt zu "Coffee with a Cop" ein - Austausch bei einer heißen Tasse Kaffee

Düren (ots)

Die Temperaturen sinken, die Winterjacken liegen wieder bereit - da kommt eine heiße Tasse Kaffee oder Kakao gerade recht. Umso passender, dass die Polizei Düren am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, von 10:00 bis 16:00 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Format "Coffee with a Cop" am Karadeniz-Eregli-Platz (Josef-Schregel-Straße / Ecke Josefstraße, 52349 Düren) einlädt.

Bei einem warmen Getränk und ohne Einsatzhektik möchten die Polizeibeamtinnen und -beamten mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das Format bietet die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Anliegen vorzubringen oder einfach einmal in Ruhe miteinander zu sprechen - ganz unkompliziert, ohne Termin und auf Augenhöhe. Vor Ort stehen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus unterschiedlichsten Bereichen bereit: Bezirksdienstbeamte, Verkehrsdienst, Verkehrs- und Kriminalprävention sowie Kolleginnen und Kollegen der Personalgewinnung. So haben Besucherinnen und Besucher die seltene Möglichkeit, mit einer breiten Vielfalt polizeilicher Aufgabenfelder direkt ins Gespräch zu kommen.

Für die passende Atmosphäre sorgt ein Oldtimer-Truck mit Barista-Spezialitäten, Kakao und Tee. Die Polizei lädt alle Besucherinnen und Besucher zu einem warmen Getränk ein, um in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

"Coffee with a Cop" wird weltweit seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt. Auch in Nordrhein-Westfalen hat sich die Aktion seit knapp fünf Jahren etabliert und trägt dazu bei, Hemmschwellen abzubauen, Vertrauen zu stärken und polizeiliche Arbeit transparenter zu machen. Die Polizei Düren freut sich auf zahlreiche Gespräche - und darauf, gemeinsam mit Ihnen eine wärmende Tasse Kaffee zu genießen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

