Polizei Düren

POL-DN: Gemeinsame Lkw- und Buskontrollen in Niederzier: Polizei und Partnerbehörden überprüfen Verkehrssicherheit im Güter- und Personenverkehr

Niederzier (ots)

Bei einer groß angelegten Kontrollaktion im Gewerbegebiet Rurbenden / Talbenden haben die Polizei Düren, das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), der Zoll, die Bußgeldstelle, die Bezirksregierung sowie Lebensmittelkontrolleure am vergangenen Donnerstag (20.11.2025) umfangreiche Überprüfungen im Güter- und Personenverkehr durchgeführt.

Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Einhaltung bestehender Verkehrs-, Mobilitäts- und Gewerbevorschriften sicherzustellen. Im Fokus standen neben der technischen Sicherheit von Lkw und Bussen auch die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Ladungssicherung, Gefahrgutbestimmungen sowie gewerbe- und lebensmittelrechtliche Anforderungen. Insgesamt wurden 70 Lastkraftwagen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 56 Verstöße fest, die Anzeigen, Ordnungswidrigkeiten oder Verwarnungen nach sich zogen. Die festgestellten Mängel reichten von Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten über technische Defekte bis hin zu Problemen bei der Ladungssicherung.

Durch die enge Kooperation der beteiligten Behörden konnten fachliche Kompetenzen direkt vor Ort gebündelt werden. Die Polizei Düren betont, dass derartige Schwerpunktkontrollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zu fairen Wettbewerbsbedingungen im Güter- und Personenverkehr leisten. Verstöße können nicht nur erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmender gefährden.

