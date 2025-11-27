Polizei Düren

POL-DN: Landrat belobigt Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiwache Jülich

Jülich (ots)

Insgesamt sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Jülich erhielten am Mittwoch (26.11.2025) im Beisein des neuen Landrates, Dr. Ralf Nolten Belobigungsschreiben aus den Händen des Abteilungsleiters Polizei, Herrn Leitendem Polizeidirektor Stefan Thomaßen. Sie hatten durch herausragenden persönlichen Einsatz einer schwerstverletzten Person das Leben gerettet.

Bei dem besagten Einsatz im August diesen Jahres waren die Beamten auf eine schwerstverletzte Person getroffen und leiteten umgehend und hochprofessionell alle lebensrettenden Sofortmaßnahmen ein. Aufgrund der Einsatzsituation wurde auch eine Eigengefährdung in Kauf genommen. Sie stoppten unter anderem massive Blutungen, die nach Einschätzungen der behandelnden Ärzte innerhalb weniger Minuten zum Tod des Betroffenen geführt hätten. Sowohl die behandelnden Ärzte als auch die eingesetzten Rettungskräfte bescheinigten den Beamtinnen und Beamten im Nachgang außergewöhnliche Leistungen, ohne die die betroffene Person die Situation höchstwahrscheinlich nicht überlebt hätte.

Der Landrat, der die Gelegenheit nutzte, sich auf der Polizeiwache Jülich persönlich vorzustellen fand lobende und anerkennende Worte für den herausragenden und selbstlosen Einsatz der Beamtinnen und Beamten. Zum Abschluss überreichte der Abteilungsleiter Polizei den Beamtinnen und Beamten ein Belobigungsschreiben als sichtbares Zeichen seines Dankes und der besonderen Würdigung ihres Engagements.

