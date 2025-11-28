PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Niederzier (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) wurde in der Wüstweilerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 15:55 Uhr und 20:36 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten. Weiterhin öffneten die Täter einen Tresor gewaltsam und entwendeten Bargeld daraus. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wüstweilerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

