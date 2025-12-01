POL-PB: Einbruch in Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen
Paderborn-Elsen (ots)
(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 29. November, Mitternacht, und Sonntag 30. November, 15.45 Uhr, in ein Gesamtschulgebäude an der Straße Am Schlengerbusch in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher beschädigten einen Seiteneingang, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden
