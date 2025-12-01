PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 29. November, Mitternacht, und Sonntag 30. November, 15.45 Uhr, in ein Gesamtschulgebäude an der Straße Am Schlengerbusch in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten einen Seiteneingang, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

