Polizei Paderborn

POL-PB: Fiat-Fahrerin geriet in den Gegenverkehr - schwer verletzt

Altenbeken (ots)

(CK) - Am Donnerstagmittag (27.11., 11.35 Uhr) war eine 57-jährige Frau aus Bad Driburg mit ihrem Fiat auf der B 64 in Fahrtrichtung Höxter unterwegs. Kurz vor einer Tankstelle in Höhe der Hausnummer 1 kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von ihrer Fahrspur ab und geriet über die Abbiegespur in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem LKW, der von einem 56-jährigen Mann aus Delbrück gefahren wurde. Infolgedessen geriet der Fiat ins Schleudern und prallte dabei gegen den Ford einer 53-jährigen Paderbornerin, die hinter dem LKW unterwegs gewesen war. Nach etwa 150 Metern kam der Fiat schließlich zum Stillstand.

Bei diesem Unfall wurde die 57-jährige Fiat-Fahrerin schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in das St. Vincenz Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der LKW-Fahrer und die Ford-Fahrerin sowie deren Beifahrerin blieben unverletzt.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 64 bis etwa 15.00 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

