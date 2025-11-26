Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Flucht - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht auf der Fürstenallee in Paderborn am Montagmorgen, 24. November, sucht die Polizei Zeugen.

Der 58-jährige Fahrer eines Ford Tourneo war gegen 08.25 Uhr auf seiner Fahrbahn in Richtung des Heinz-Nixdorf-Rings unterwegs, als ihn ein entgegenkommendes Auto seitlich touchierte. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen blauen VW Golf älteren Baujahrs. Der Fahrer soll zwischen 22 und 25 Jahre alt gewesen sein. Der Schaden an dem Tourneo beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem blauen VW oder zu dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

