POL-PB: Pedelecfahrer verletzt sich bei Unfall mit Flucht leicht - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Ostenland (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Hövelhofer Straße in Delbrück-Ostenland hat sich am Montagabend, 24. November, ein Pedelecfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 27-jährige Pedelecfahrer war gegen 22.10 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Hövelhofer Straße in Richtung Delbrück-Ostenland unterwegs. Kurz bevor er die Straße Am Rengering überqueren konnte, kam aus dieser ein Auto gefahren und hielt direkt vor ihm an. Der Radfahrer, der Vorfahrt hatte, bremste stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dadurch zu Boden. Der Fahrer bog auf die Hövelhofer Straße nach links in Richtung Delbrück-Ostenland ab und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Pedelecfahrer alarmierte die Polizei.

Bei dem Auto soll es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

