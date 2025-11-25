Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einem Rohbau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Paderborn-Elsen (ots)

(vb) Mehrere unbekannter Täter sind zwischen Donnerstag, 20. November, kurz vor Mitternacht, und Freitag, 21. November, 06.30 Uhr in einen Stall an der Straße Auf dem Sandfelde in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie von einer Kamera aufgezeichnet. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell