Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einem Rohbau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Paderborn-Elsen (ots)

(vb) Mehrere unbekannter Täter sind zwischen Donnerstag, 20. November, kurz vor Mitternacht, und Freitag, 21. November, 06.30 Uhr in einen Stall an der Straße Auf dem Sandfelde in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie von einer Kamera aufgezeichnet. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

