Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle im Kreuzungsbereich

Salzkotten-Verlar (ots)

(mh) Bei gleich zwei Unfällen im Kreuzungsbereich der Lippstädter Straße mit der Delbrücker Straße zwischen den Salzkottener Ortsteilen Verlar und Verne hat sich am frühen Freitagabend, 21. November, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.05 Uhr. Der 28-jährige Fahrer eines Audi A6 wollte von der Delbrücker Straße aus kommend nach links auf die Lippstädter Straße in Richtung Salzkotten-Verlar abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Oldtimer-Trecker, mit dem ein 25-Jähriger aus Verlar kommend in Richtung Salzkotten-Verne unterweg war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kurz darauf fuhr eine 46-Jährige in einem Skoda Karoq aus Verne kommend in den Kreuzungsbereich ein. Sie versuchte noch nach links auszuweichen, prallte aber trotzdem mit der Beifahrerseite mit dem Sattelschlepper zusammen. Die Frau verletzte sich leicht und wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Audi A6 und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gleiches gilt für den Oldtimer-Trecker, der durch den zweiten Unfall mittig auseinandergerissen wurde.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 35.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell