Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Unternehmen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hövelhof (ots)

(vb) Mehrere unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 23. November, 16:00 Uhr, und Montag, 24. November, 06:55 Uhr, auf das Gelände eines Unternehmens an der Straße Apelteich in Hövelhof eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher stahlen rund zweihundert Meter Kupferkabel und brachen einen Baucontainer auf. Zum Abtransport des Kupferkabels müssten sie ein Transportfahrzeug benutzt haben. Damit flüchteten sie wahrscheinlich über einem nahegelegenen Wirtschaftsweg.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell