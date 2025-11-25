PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Unternehmen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hövelhof (ots)

(vb) Mehrere unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 23. November, 16:00 Uhr, und Montag, 24. November, 06:55 Uhr, auf das Gelände eines Unternehmens an der Straße Apelteich in Hövelhof eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher stahlen rund zweihundert Meter Kupferkabel und brachen einen Baucontainer auf. Zum Abtransport des Kupferkabels müssten sie ein Transportfahrzeug benutzt haben. Damit flüchteten sie wahrscheinlich über einem nahegelegenen Wirtschaftsweg.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:34

    POL-PB: Einbruch in einem Rohbau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Paderborn-Elsen (ots) - (vb) Mehrere unbekannter Täter sind zwischen Donnerstag, 20. November, kurz vor Mitternacht, und Freitag, 21. November, 06.30 Uhr in einen Stall an der Straße Auf dem Sandfelde in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie von einer Kamera aufgezeichnet. Sie flüchteten im Anschluss in ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:20

    POL-PB: Vorsätzliche Brandstiftung in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Dionysiusstraße in Paderborn-Elsen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Vorausgegangen war vermutlich ein Streit mit Körperverletzung vor einem ebenfalls in dem Gebäude untergebrachten Getränkemarkt. Gegen 16.05 Uhr wurde die Polizei erstmalig alarmiert, da es auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren