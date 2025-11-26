Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Steinhorst (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, 25. November, zwischen 13.50 Uhr und 18.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Horstweg in Delbrück-Steinhorst eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Terrassentür um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

