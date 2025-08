POL-HI: Nachtragsmeldung zur Teilsperrung der A7

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - BAB7 - (jpm) Aufgrund einer Ölspur müssen auf der A7, zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und dem Parkplatz "An der Alpe", zeitnah zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Es ist geplant, den Verkehr auf dem ganz linken Fahrstreifen einspurig vorbeizuführen. Die Maßnahme wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

