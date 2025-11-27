Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25 November, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 26. November, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an dem Eschenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten ein Tor um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

