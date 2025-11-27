PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 25 November, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 26. November, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an dem Eschenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten ein Tor um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

