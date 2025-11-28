PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten in weißem VW Golf

Salzkotten (ots)

(CK) - Am Donnerstagabend (27.11., 19.25 Uhr) meldeten sich aufmerksame Zeugen über den Polizeiruf 110 bei der Polizei. Sie teilten mit, dass sie an der Rosenstraße mindestens zwei verdächtige Personen beobachtet hatten, die mit Taschenlampen durch das Wohngebiet geschlichen und anschließend mit einem weißen VW Golf weggefahren waren.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass sich die Unbekannten durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Haus an der Rosenstraße verschafft hatten. In den Innenräumen wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Anschließend waren die Einbrecher mit Bargeld vom Tatort in dem weißen VW Golf geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat die Täter oder den weißen VW Golf am Tatort oder in der Nähe beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

