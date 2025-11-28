Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Strafanzeigen nach Unfall mit Sachschaden

Paderborn (ots)

(mh) Ein Unfall mit Sachschaden hat am Donnerstagnachmittag, 27. November, auf der Friedrichstraße in Paderborn weitere polizeiliche Maßnahmen nach sich gezogen.

Der 41-jährige Fahrer eines BMW 5er wollte gegen 16.55 Uhr von einem angrenzenden Parkplatz aus verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links in Richtung Neuhäuser Tor abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Ford Kuga. Dessen 31-jähriger Fahrer war verbotswidrig auf der Busspur in Richtung Westerntor unterwegs.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, keinen Führerschein besitzt und die Staatsanwaltschaft Münster einen Sicherungshaftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte. Ein Streifenwagen brachte den Mann ins Polizeigewahrsam. Da zudem der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Führerschein und wegen Drogenkonsums im Straßenverkehr wurden gefertigt. Auch gegen die Halterin des BMW wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden an den Autos, die fahrbereit blieben, beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

