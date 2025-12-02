Polizei Paderborn

POL-PB: Räder von zwei Autos gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ivdh) Im Zeitraum von Samstag, 29. November, 13.30 Uhr, bis Montag, 01. Dezember, 08.50 Uhr, stahlen Unbekannte acht Autoräder von dem Gelände eines Autohändlers an der Marienloher Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus.

Von einem Mercedes A 35 AMG und von einem Mercedes GLC montierten unbekannte Täter alle Reifen mit Originalfelgen und bockten die Autos auf Pflastersteine auf. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen und Fahrzeugen an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

