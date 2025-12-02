Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Bargeld aus Selbstbedienungskiosk-Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) In einem Selbstbedienungs-Eierstand an der Lippstädter Straße in Delbrück brachen Unbekannte zwischen dem 30. November, 17.00 Uhr und Montag, 01. Dezember 2025 die Geldkassette auf und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Betreiber des Selbstbedienungskiosks stellte am Montagmorgen fest, dass die Geldkassette beschädigt war und der Inhalt fehlte. Bei der letzten Prüfung am Sonntag war noch alles in Ordnung. Der 43 Jahre alte Betreiber alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell