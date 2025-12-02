Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der L 636 - zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Salzkotten (ots)

(ivdh) Am Montag, 01. Dezember, gegen 13.50 Uhr ereignete sich ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L 636 zwischen Oberntudorf und Salzkotten. Niemand wurde verletzt.

Ein 66-Jähriger fuhr mit einem Dacia Sandero auf der Landstraße in Richtung Salzkotten. Hinter dem dortigen Waldstück scherte er nach links aus, um einen Mercedes-Sattelzug zu überholen. Diesen steuerte ein 55-jähriger Mann. Auf der Gegenfahrbahn bremste ein 62-Jähriger einen Lkw Scania und wich auf den rechten Grünstreifen aus. Auch der 55-Jährige Sattelzugfahrer fuhr auf den Grünstreifen an seinem Fahrbahnrand. Der Autofahrer geriet trotzdem zwischen die beiden Großfahrzeuge. Der Dacia und der Scania waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis zum späten Nachmittag.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 47.000 Euro.

Die Polizei leitete gegen den Autofahrer ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellte seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell