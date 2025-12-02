Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Tageswohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(PM) Am Montag, 01 Dezember, kam es zwischen 08.45 Uhr und 11.35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Von-Niesewand-Straße in Paderborn.

Die unbekannten Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner und gelangten durch eine eingeschlagene Terassentür ins Haus. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die am Montagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit beobachtet haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz bietet kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz an. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell