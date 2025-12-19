Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Marsberg

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 15.12.2025 um 17:30 Uhr bis zum 18.12.2025 um 20:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung in der Sauerlandstraße in Marsberg. Bislang unbekannte Täter gelangten über eine Leiter auf den Balkon der Wohnung. Über die dortige Tür verschafften der oder die Täter sich anschließend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Sie durchwühlten diverse Räume und flüchteten mit ihrer Tatbeute anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell