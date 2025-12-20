Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin - eine Schwerverletzte

Brilon (ots)

Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Straße Obere Mauer in Brilon eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung Steinstraße / Obere Mauer stieß ein 60jähriger Autofahrer aus Brilon mit einer über die Straße gehenden Fußgängerin zusammen. Die 79jährige Frau aus Brilon zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. <ck>

