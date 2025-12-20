PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin - eine Schwerverletzte

Brilon (ots)

Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Straße Obere Mauer in Brilon eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung Steinstraße / Obere Mauer stieß ein 60jähriger Autofahrer aus Brilon mit einer über die Straße gehenden Fußgängerin zusammen. Die 79jährige Frau aus Brilon zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. <ck>

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:59

    POL-HSK: Einbruch in Meschede-Eversberg

    Meschede (ots) - Am gestrigen Abend im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Buchsplitt in Meschede-Eversberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume und Schubladen. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:54

    POL-HSK: Einbruch in Marsberg

    Marsberg (ots) - Im Zeitraum vom 15.12.2025 um 17:30 Uhr bis zum 18.12.2025 um 20:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung in der Sauerlandstraße in Marsberg. Bislang unbekannte Täter gelangten über eine Leiter auf den Balkon der Wohnung. Über die dortige Tür verschafften der oder die Täter sich anschließend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Sie durchwühlten diverse Räume und flüchteten mit ihrer Tatbeute anschließend in unbekannte Richtung vom ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:26

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es im Zeitraum von 16:00 bis 17:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am alten Bahnhof Sundern in der Kleinbahnstraße. Ein 13-jähriger Junge aus Sundern verabredete sich mit zwei Freunden an dem ehemaligen Bahnhof. Auf einmal kamen drei bislang unbekannte Jugendliche auf die Freundesgruppe zu, die einen verbalen Streit anfingen. Die Streitigkeiten eskalierten und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren