Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.12.2025) um 18.50 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Warendorfer befuhr mit dem E-Scooter eines 15-jährigen Freundes den Gehweg / Platz vor dem Bahnhof Warendorf. Hierbei kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Rettungskräfte brachten ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 15-jährige Besitzer (ebenfalls aus Warendorf) des E-Scooters, während der Fahrt mittels seines Mobiltelefones in die elektronische Steuerung des Fahrzeugs eingegriffen hatte. Die Polizisten stellten den E-Scooter sowie sein Handy sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell