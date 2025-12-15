PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (13.12.2025) um 18.50 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Warendorfer befuhr mit dem E-Scooter eines 15-jährigen Freundes den Gehweg / Platz vor dem Bahnhof Warendorf. Hierbei kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Rettungskräfte brachten ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 15-jährige Besitzer (ebenfalls aus Warendorf) des E-Scooters, während der Fahrt mittels seines Mobiltelefones in die elektronische Steuerung des Fahrzeugs eingegriffen hatte. Die Polizisten stellten den E-Scooter sowie sein Handy sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

