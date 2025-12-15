PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Geparkten grauen Tiguan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Freitag (12.12.2025) 20 Uhr bis Samstag (13.12.2025) 4.40 Uhr wurde in Beckum-Neubeckum an der Turmstraße ein geparkter VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

