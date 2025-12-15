POL-WAF: Beckum. Geparkten grauen Tiguan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (12.12.2025) um 15.30 Uhr kam es auf einer Parkplatzzufahrt an der Straße Auf dem Handkamp in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Ahlener ging auf dem Gehweg der Warendorfer Straße und wollte die Straße Auf dem Handkamp in Richtung Parkplatz überqueren. Hierbei lief er gegen die linke Seite eine Sattelzuges eines 45-Jährigen aus Ahlen, der von der Warendorfer Straße kommend ...

mehr