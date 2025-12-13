Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251213 - 1292 Frankfurt - Gallus: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein unbekannter Täter beraubte am gestrigen Nachmittag (12. Dezember 2025) einen 35-Jährigen, dabei verletzte er diesen nach aktuellen Erkenntnissen leicht mit einem spitzen Gegenstand am Finger.

Der Geschädigte hielt sich gegen 14:00 Uhr im Bereich der Ludwigstraße auf, als ihn der Unbekannte angesprochen haben soll. Nach einem kurzen Gespräch zog er dann einen spitzen Gegenstand, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Messer handeln könnte, und verletzte den Geschädigten damit oberflächlich am Daumen. Danach ergriff er die mitgeführte Tüte des Geschädigten, in der sich unter anderem Bargeld und ein Mobiletelefon befanden und flüchtete in Richtung Wilhelm-Schickert-Straße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, drahtige Statur, "Drei-Tage-Bart"; beige Jacke, Mütze, führte eine orangefarbene Tasche mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell