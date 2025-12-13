PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251213 - 1292 Frankfurt - Gallus: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein unbekannter Täter beraubte am gestrigen Nachmittag (12. Dezember 2025) einen 35-Jährigen, dabei verletzte er diesen nach aktuellen Erkenntnissen leicht mit einem spitzen Gegenstand am Finger.

Der Geschädigte hielt sich gegen 14:00 Uhr im Bereich der Ludwigstraße auf, als ihn der Unbekannte angesprochen haben soll. Nach einem kurzen Gespräch zog er dann einen spitzen Gegenstand, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Messer handeln könnte, und verletzte den Geschädigten damit oberflächlich am Daumen. Danach ergriff er die mitgeführte Tüte des Geschädigten, in der sich unter anderem Bargeld und ein Mobiletelefon befanden und flüchtete in Richtung Wilhelm-Schickert-Straße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, drahtige Statur, "Drei-Tage-Bart"; beige Jacke, Mütze, führte eine orangefarbene Tasche mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 13.12.2025 – 10:29

    POL-F: 251213 - 1291 Frankfurt - Diebstahl mit hohem Stehlgut

    Frankfurt (ots) - (ha) Unbekannte klauten in der Nacht von Freitag (12. Dezember 2025) auf Samstag (13. Dezember 2025) hochwertigen Schmuck sowie weitere hochwertige Gegenstände aus einer Wohnung im Frankfurter Westend. Die unbekannten Täter betraten die Wohnung in der Schumannstraße, nach aktuellen Erkenntnissen mutmaßlich über die unverschlossene Terrassentür, die über den Garten betretbar ist. Sie durchsuchten ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:02

    POL-F: 251212 - 1290 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Crackdealer festgenommen

    Frankfurt (ots) - (di) Weil er unter den Augen eines zivilen Beamten augenscheinlich Drogen verkaufte, klickten gestern (11. Dezember 2025) im Bahnhofsviertel die Handschellen. Ein 43-Jähriger muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Btm-Handels verantworten. Als gestern Mittag gegen 12:30 Uhr zivile Beamte auf der Niddastraße unterwegs waren, beobachteten ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:01

    POL-F: 251212- 1289 Frankfurt- Niederrad: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Donnerstagabend (11. Dezember 2025) kontrollierte eine aufmerksame Streife ein Fahrzeug und fand im weiteren Verlauf eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der Fahrer war gegen 21:05 Uhr zunächst aufgrund eines verkehrswidrigen Fahrmanövers aufgefallen, sodass die Polizeistreife das Fahrzeug im Bereich des Niederräder Ufers ...

    mehr
