POL-F: 251212 - 1290 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Crackdealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Weil er unter den Augen eines zivilen Beamten augenscheinlich Drogen verkaufte, klickten gestern (11. Dezember 2025) im Bahnhofsviertel die Handschellen. Ein 43-Jähriger muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Btm-Handels verantworten.

Als gestern Mittag gegen 12:30 Uhr zivile Beamte auf der Niddastraße unterwegs waren, beobachteten sie, wie der spätere Festgenommene mehrere "Deals" abwickelte. Herangeführte uniformierte Polizisten unterzogen den 43-Jährigen daraufhin einer Kontrolle.

Hierbei fanden sie neben knapp 5,5 g Crack (eine Konsumeinheit kann schon bei einem Gewicht von 0,01 g beginnen) auch Bargeld in kleiner Stückelung sowie mehrere Handys, was den Verdacht auf den unerlaubten Handel bekräftigte. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten zudem erlaubnispflichtige Medikamente sicher, für die der Festgenommene keinen Nachweis vorweisen konnte.

Der wohnsitzlose Verdächtige, der sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums gebracht. Von hier aus soll er nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

