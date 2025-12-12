PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251212 - 1290 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Crackdealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Weil er unter den Augen eines zivilen Beamten augenscheinlich Drogen verkaufte, klickten gestern (11. Dezember 2025) im Bahnhofsviertel die Handschellen. Ein 43-Jähriger muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Btm-Handels verantworten.

Als gestern Mittag gegen 12:30 Uhr zivile Beamte auf der Niddastraße unterwegs waren, beobachteten sie, wie der spätere Festgenommene mehrere "Deals" abwickelte. Herangeführte uniformierte Polizisten unterzogen den 43-Jährigen daraufhin einer Kontrolle.

Hierbei fanden sie neben knapp 5,5 g Crack (eine Konsumeinheit kann schon bei einem Gewicht von 0,01 g beginnen) auch Bargeld in kleiner Stückelung sowie mehrere Handys, was den Verdacht auf den unerlaubten Handel bekräftigte. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten zudem erlaubnispflichtige Medikamente sicher, für die der Festgenommene keinen Nachweis vorweisen konnte.

Der wohnsitzlose Verdächtige, der sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums gebracht. Von hier aus soll er nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:01

    POL-F: 251212- 1289 Frankfurt- Niederrad: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Donnerstagabend (11. Dezember 2025) kontrollierte eine aufmerksame Streife ein Fahrzeug und fand im weiteren Verlauf eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der Fahrer war gegen 21:05 Uhr zunächst aufgrund eines verkehrswidrigen Fahrmanövers aufgefallen, sodass die Polizeistreife das Fahrzeug im Bereich des Niederräder Ufers ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:01

    POL-F: 251212 - 1288 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter schwerer Raub

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (11. Dezember 2025) versuchte ein Unbekannter zwei 18-Jährige auszurauben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten gegen 20:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße. Nach kurzer Zeit kam der Tatverdächtige auf die beiden zu und fragte, ob sie Cannabis für ihn hätten. Dies ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:01

    POL-F: 251212 - 1287 Frankfurt - Bornheim: Gefährliche Körperverletzung

    Frankfurt (ots) - (ha) Unbekannte verletzten einen 31-jährigen Mann in der Nacht von Donnerstag (11. Dezember 2025) auf Freitag (12. Dezember 2025) nach aktuellen Erkenntnissen mit einem spitzen Gegenstand am Bein. Nach Alarmierung der Polizei trafen die Einsatzkräfte gegen 04:00 Uhr auf den Mann, der sich im Bereich der Berger Straße 280 befand. Sie leisteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren