Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251212 - 1287 Frankfurt - Bornheim: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte verletzten einen 31-jährigen Mann in der Nacht von Donnerstag (11. Dezember 2025) auf Freitag (12. Dezember 2025) nach aktuellen Erkenntnissen mit einem spitzen Gegenstand am Bein.

Nach Alarmierung der Polizei trafen die Einsatzkräfte gegen 04:00 Uhr auf den Mann, der sich im Bereich der Berger Straße 280 befand. Sie leisteten umgehend erste Hilfe und banden die Verletzung bis zum Eintreffen des ebenfalls alarmierten Rettungswagens mit einem Gürtel ab. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

