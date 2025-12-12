Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251212 - 1286 Frankfurt - Sachsenhausen: Drei Festnahmen nach gewalttätigen Streitigkeiten

Frankfurt (ots)

(ha) Nach einem eskalierten Streit in Alt-Sachsenhausen, bei dem eine Person verletzt und nach aktuellen Erkenntnissen auch Geld geklaut worden sein soll, nahmen Polizisten in der Nacht von Donnerstag (11. Dezember 2025) auf Freitag (12. Dezember 2025) die drei mutmaßlichen Beschuldigten fest.

Der Geschädigte hielt sich gegen 03:45 Uhr im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen auf, als er mit den besagten drei Personen in einen Streit geriet. Zunächst soll er geflüchtet sein, die Männer im Alter von 34, 31, 23 Jahren sollen ihn jedoch eingeholt und dann getreten und geschlagen haben. Außerdem hätten sie ihm nach ersten Erkenntnissen auch seine Brille sowie einen Geldschein weggenommen.

Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen, aufmerksame Polizisten konnten sie jedoch im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung antreffen und festnehmen.

Bei den nachfolgenden körperlichen Durchsuchungen fanden sie zudem noch eine geringe Menge Kokain in der Tasche einer der Beschuldigten.

