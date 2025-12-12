PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251212- 1284 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Donnerstag (11. Dezember 2025) wird der 15 -jährige Fanuel G. aus Frankfurt Bornheim vermisst. Letztmalig wurde er am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Wittelsbacherallee gesehen. Fanuel G. ist auf Medikamente angewiesen. Fanuel G. kann wie folgt beschrieben werden: 15 Jahre alt, ca. 170cm groß, afrikanischer Phänotyp, schlank, schwarze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und roten Schuhen. Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



