POL-F: 251212- 1284 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Donnerstag (11. Dezember 2025) wird der 15 -jährige Fanuel G. aus Frankfurt Bornheim vermisst. Letztmalig wurde er am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Wittelsbacherallee gesehen. Fanuel G. ist auf Medikamente angewiesen. Fanuel G. kann wie folgt beschrieben werden: 15 Jahre alt, ca. 170cm groß, afrikanischer Phänotyp, schlank, schwarze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und roten Schuhen. Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

