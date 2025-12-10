POL-F: 251210 - 1282 Frankfurt-Sindlingen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 1281

Frankfurt (ots) - (rü) Seit gestern Abend (8. Dezember 2025) wird die 83- jährige Frau Christel K. aus Frankfurt- Sindlingen vermisst. Frau K. befand sich in einem Seniorenheim in der Huthmacherstraße und wurde dort letztmalig gegen 20:00 Uhr gesehen. Sie ist dement und könnte orientierungslos sein. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 83 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß, kurze weiße Haare. Zuletzt war ...

