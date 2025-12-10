PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251210 - 1282 Frankfurt-Sindlingen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 1281

Frankfurt (ots)

(bo) Die Vermisstenfahndung nach Frau Christel K. wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 18:48

    POL-F: 251209- 1281 Frankfurt- Sindlingen: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (rü) Seit gestern Abend (8. Dezember 2025) wird die 83- jährige Frau Christel K. aus Frankfurt- Sindlingen vermisst. Frau K. befand sich in einem Seniorenheim in der Huthmacherstraße und wurde dort letztmalig gegen 20:00 Uhr gesehen. Sie ist dement und könnte orientierungslos sein. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 83 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß, kurze weiße Haare. Zuletzt war ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:00

    POL-F: 251209 - 1280 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Totschlag - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (bo) In der gestrigen Nacht (8. Dezember 2025) kam es in einem Laufhaus in der Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 44-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter das Zimmer der Geschädigten in der Breiten Gasse gegen 23:10 Uhr, verschloss dieses von Innen und ...

    mehr
