POL-F: 251209 - 1280 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Totschlag - Zeugenaufruf

(bo) In der gestrigen Nacht (8. Dezember 2025) kam es in einem Laufhaus in der Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 44-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter das Zimmer der Geschädigten in der Breiten Gasse gegen 23:10 Uhr, verschloss dieses von Innen und begann unvermittelt auf die 44-Jährige einzuschlagen und diese zu würgen. Zudem verletzte er sie mit einem spitzen Gegenstand leicht. Die Frau konnte trotz des Angriffes Hilfe verständigen. Der Täter verließ daraufhin fluchtartig das Zimmer, ließ jedoch seine Jacke zurück. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 25-35 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlanke Statur, trug einen Bart, einen hellen Pullover, eine Jeans, helle Schuhe und eine helle Mütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 755 51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

