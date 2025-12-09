Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251209- 1277 Frankfurt- Nordend: Umfangreicher Einsatz aufgrund eines Wohnungsbrandes

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (8. Dezember 2025), gegen 18:10 Uhr, meldete die Leitstelle der Feuerwehr einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Baumweg.

Nach aktuellen Erkenntnissen sei es zunächst zu einem Knall mit anschließender Rauchentwicklung gekommen.

Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Aufgrund der Wohnungsbeschaffenheit dauerte der Einsatz sehr lange und wurde erst gegen 22:20 Uhr beendet.

Die Wohnung des 67- jährigen Mannes ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

