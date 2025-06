Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250618 - 0627 Frankfurt - Alt-Nied: Festnahme eines auskunftsfreudigen Dealers

Frankfurt (ots)

(rü) Eigentlich wollte das Streifenteam am gestrigen Dienstag (17.Juni 2025) gegen 22:55 Uhr nur einen Radfahrer kontrollieren, der wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Den Verlauf der Kontrolle hätten die Polizisten jedoch nicht erwartet, denn der kontrollierte Delinquent brachte eine beachtliche Auswahl an Straftaten zu Stande.

Bereits zu Beginn der Kontrolle in der Bolongarostraße erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-Jährige Rauschgift mit sich führte. Eine Durchsuchung bestätigte den Verdacht: In seiner Kleidung fanden die Ordnungshüter Crack und Marihuana, was den ersten Straftatbestand, nämlich den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, auf die Liste brachte.

Aufgrund der szenetypischen Aufteilung und Verpackung des Cracks lag der Verdacht nahe, dass er das Rauschgift nicht nur besitzt, sondern damit auch Handel treibt. Hierzu befragt, gab er an, dass die Vermutung der Beamten richtig sei. Wenn doch nur alle Straßendealer so ehrlich wären. Die Liste der Straftaten wurde somit um einen Handel mit Betäubungsmitteln erweitert.

Im Rahmen der Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass sich der Mann unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält. Straftat Nummer 3 wurde der Anzeige hinzugefügt.

Die eingangs beschriebene unsichere Fahrweise war auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen. Da auch das hochwertige E-Bike, auf dem ihn die Beamten antrafen, vermutlich aus einem Diebstahl stammt, wurde die Liste mit den letzten beiden Delikten, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Hehlerei, abgeschlossen.

Da der Pechvogel über keinen gültigen Wohnsitz verfügt, brachte ihn die Polizei in das Polizeipräsidium, um ihn später einem Haftrichter vorzuführen.

