POL-F: 251208 - 1275 Frankfurt - Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Sonntag (07. Dezember 2025) auf Montag (08. Dezember 2025) verletzten zwei unbekannte Männer einen obdachlosen Mann so stark, dass er sein Bewusstsein verlor. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen hielt sich der wohnsitzlose 57-Jährige gegen 00:05 Uhr im Bereich der Weißfrauenstraße 12 auf. Aus bislang unbekannten Gründen traten zwei unbekannte Männer ihm mehrfach gegen den Kopf, bis er sein Bewusstsein verlor. Auch danach sollen sie auf ihn eingetreten haben, bis Zeugen den Angriff schließlich unterbinden konnten.

Der Geschädigte wurde im späteren Verlauf in einem umliegenden Krankenhaus behandelt.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Beide ca. 20-30 Jahre alt, beide ca. 180 cm groß, einer der beiden hatte kurze dunkle Haare, einen 3-Tage-Bart, sowie eine weißfarbene Daunenjacke.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

