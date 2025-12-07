Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251207- 1272 Frankfurt- Innenstadt/ Zeil: BAO Zeil- Starke Polizeipräsenz bei zweitem "Actionday" auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (6. Dezember 2025) bis in die heutigen frühen Morgenstunden führte die Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz und der Stadtpolizei über mehrere Stunden Kontrollen im Rahmen der "Besonderen Aufbauorganisation Zeil" (BAO Zeil) auf der Frankfurter Einkaufsstraße sowie ihren Nebenstraßen durch.

Zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr waren mehr als 100 Beamtinnen und Beamte am zweiten "Actionday" im Einsatz, um für mehr Sicherheit auf der Frankfurter Einkaufsmeile zu sorgen, nachdem die erste Kontrolle dieser Art vor zwei Wochen durchweg positiv ankam.

Die Zeil gehört zu den anspruchsvollsten Dienstbezirken der Polizei in ganz Deutschland. Sie ist vor allem an Wochenenden ein Kriminalitätsbrennpunkt für u. a. Körperverletzungsdelikte. Zunehmend fühlen sich Bürgerinnen und Bürger deshalb nicht mehr sicher und auch Polizei- und Rettungskräfte sehen sich regelmäßig mit aggressivem und respektlosem Verhalten konfrontiert. Verbunden ist dies häufig mit einer erkennbaren Verwahrlosung durch z. B. Alkohol- und Drogenkonsum, Vermülllung bis hin zu Belästigungen und öffentlichem Urinieren.

Verantwortlich sind zumeist größere Gruppierungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich mit dem dargestellten Verhalten dauerhaft auf der Zeil aufhalten und dabei ganze Plätze für sich in Anspruch nehmen.

Neben der Zeil zeigte die Polizei starke Präsenz auch in den B- und C- Ebenen von Hauptwache und Konstablerwache, im Allerheiligen- sowie im Regebogenviertel.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurde eine mittlere dreistellige Personenanzahl kontrolliert und dabei 13 Strafverfahren und 29 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Einkaufsstraße Zeil war trotz leichten Regens und Temperaturen von 7-9 Grad stark frequentiert.

Bereits zu Beginn wurde eine größere Gruppe von mehr als 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich des MyZeil kontrolliert. Die nach der Kontrolle entlassenen Personen zerstreuten sich anschließend deutlich, sodass sich die Fläche und die Stimmung vor der MyZeil im weiteren Verlauf deutlich entspannter zeigte.

Das der ganzheitliche "Null Toleranz" Ansatz Wirkung entfaltet, zeigen die folgenden Feststellungen eindrucksvoll. So fertigten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten vor Ort insgesamt 13 Strafanzeigen.

Eine Person zeigte gegenüber den Einsatzkräften den "Hitlergruß". Zudem wurden unter anderem Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz beanzeigt, sowie eine Bedrohung und eine versuchte Körperverletzung.

Mehreren Personen fielen durch aggressives und provokantes Verhalten gegenüber Passanten sowie der Polizei auf, welche Platzverweise erhielten. Drei von ihnen nahm die Polizei in Gewahrsam, da sie dem Platzverweis nicht nachkamen. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein mitgeführtes Messer sicher.

Auch die Kontrollgruppe "Autoposer-Raser-Tuner" (KART) war im Einsatz und kontrollierte vor Ort festgestellte szenetypisch auffällige Fahrzeuge. Von sechs kontrollierten Fahrzeugen erlosch bei vier die erforderliche Betriebserlaubnis aufgrund von baulichen Veränderungen.

Zudem wurden rund ein Dutzend Personen auf E-Scootern festgestellt, welche teilweise zu zweit auf einem Fahrzeug fuhren. Diese wurden konsequent kontrolliert und mit Anzeigen belegt, sodass sich nachfolgend ein deutlich geändertes Nutzungsverhalten zeigte und die E-Scooter erkennbar häufiger auf der Zeil geschoben statt gefahren wurden.

Durch die eingesetzten Kräfte der Stadtpolizei konnten 29 Ordnungswidrigkeit direkt vor Ort abgearbeitet werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern in der Fußgängerzone, Lärmverstößen durch Nutzen von Musikboxen, dem unerlaubten Konsum von Lachgas, dem öffentlichen Urinieren oder der unerlaubten Müllentsorgung, um nur einige Verstöße zu benennen.

Die starke Polizeipräsenz erzeugte erhöhte Aufmerksamkeit unter Passanten und es erfolgten zahlreiche Bürgergespräche, deren Feedback überwiegend positiv verlief.

Die Polizei Frankfurt wird die Kontrollen an den kommenden Wochenenden fortsetzen.

