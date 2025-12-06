Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251206- 1269 Frankfurt- Bornheim: Randalierer in Handtuch festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (5. Dezember 2025) meldeten gegen 21:45 Uhr mehrere Zeugen einen Mann, der sich halbnackt und um sich spuckend in einem Vorraum einer Bank auf der Berger Straße aufhalte.

Die eingesetzten Streifen trafen vor Ort auf einen jungen Mann, der lediglich ein Handtuch um die Hüften trug und auf keinerlei Ansprache reagierte.

Als die Polizisten nun versuchten, dessen Personalien festzustellen, schrie der 22- Jährige lautstark, trat, schlug, biss und spuckte nach den Einsatzkräften.

Zudem versuchte er in Richtung Waffengürtel eines Polizisten zu greifen, sodass der Mann unter erheblichen Widerstand und mit Anforderung weiterer Unterstützungskräften festgenommen wurde.

Nur mit großer Mühe gelang es, dem Mann die Handschellen anzulegen, dessen Beine aufgrund von Tritten ebenfalls fixiert werden mussten. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte er in einer entsprechenden Klinik vorgestellt werden.

Da die erste Klinik nicht für den Mann zuständig war, musste eine zweite Klinik angefahren werden, was eine Weile in Anspruch nahm. Diese nahm den 22- Jährigen schließlich auf.

Bei dem Einsatz wurden eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt, beide konnten ihren Dienst dennoch fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell