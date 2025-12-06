Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251206- 1268 Frankfurt- Höchst: Polizei will helfen und wird selbst zur Zielscheibe

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (5. Dezember 2025) auf Samstag (6. Dezember 2025) wurde gegen 01:35 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet.

Insgesamt würden sich sechs Personen auf offener Straße im Bereich Bolongarostraße angehen und es herrsche Chaos.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen vor Ort auf eine 22- jährige Frau und deren beide Geschwister. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau im Rahmen einer vorangegangenen häuslichen Gewalt durch ihren Partner angegriffen.

Die eingesetzten Polizisten versuchten nun den Sachverhalt zu erhellen und insbesondere Informationen zu dem nicht mehr vor Ort befindlichen Täter zu erlangen.

Dies führte dazu, dass die 22- Jährige nun all ihren Furor gegen die eingesetzten Beamte richtete und nach diesen trat und schlug. Die Frau wurde nun in Gewahrsam genommen, während die Geschwister die eingesetzten Polizisten, sowie einen Justizreferendar, wüst beschimpften und beleidigten.

Auch auf dem Weg zur Dienststelle beruhigte sich die Frau nicht und beleidigte weiter. Da ihr aufgrund der angelegten Handschellen kein weiterer körperlicher Angriff möglich war, spuckte sie einer Polizistin ins Gesicht.

Die 22- Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeigewahrsams verbracht und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung verantworten.

