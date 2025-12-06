PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251206- 1267 Frankfurt- Nieder-Eschbach/ Niederursel/ Heddernheim/ Ginnheim: Serie von Diebstählen aus Sprintern

Frankfurt (ots)

(ma) In der Zeit zwischen dem 1. Dezember, bzw. 4. Dezember 2025 bis Freitag (5. Dezember 2025) kam es zu mehreren Einbruchdiebstählen aus abgestellten Sprintern im Frankfurter Norden.

Im genannten Zeitraum hatten bislang unbekannte Täter es gezielt auf Bordcomputer und technisches Interieur abgezielt, welches sie ausbauten und entwendeten.

Bislang kam es bei 6 Sprintern zu geleichgelagerten Taten mit derselben Vorgehensweise. Diese waren in der Berner Straße, Hadrianstraße, Homburger Landstraße, Gerhart-Hauptmann-Ring und Am Ginnheimer Wäldchen abgestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

