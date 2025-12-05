Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251205- 1264 Frankfurt- Seckbach: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Freitag (5. Dezember 2025) wird die 32-jährige Cennet D. aus Frankfurt Seckbach vermisst.

Letztmalig wurde sie am Freitagmittag gegen 13:45 Uhr in Frankfurt Bergen-Enkheim in der Marktstraße gesehen. Frau D. ist zeitlich und örtlich nicht orientiert, daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Frau D. kann wie folgt beschrieben werden: 32 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit einer grauen Sweatjacke und führt eine "Eastpack" Bauchtasche mit sich. Auffällig ist, dass Frau D. alle Schneidezähne im Oberkiefer fehlen.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

